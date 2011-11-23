Азаров виявив, що у влади немає монополії на брехню

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економіки і торгівлі розробити комплексну програму з контролю якості продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів.

Перед цим прем’єр нагадав про проведену на замовлення уряду перевірку якості харчових продуктів у Києві та Київській області, яка виявила, що жодний м’ясомолочний продукт не відповідає стандартам, заявленим на їх упаковках.

Прем’єр-міністр обурився тим, що сьогодні виробники недобросовісно ставляться до своєї роботи, обдурюють покупців.

«І цей виробник ще прагне в ЄС, щоб його захищала держава», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що євроінтеграція повинна починатися з добросовісної роботи кожного.

М.АЗАРОВ підкреслив, що держава має прискіпливіше ставитись до питань контролю якості продуктів. Саме тому він доручив Міністерству економіки та іншим профільним відомствам, включаючи академію наук, розробити «Комплексну державну програму з управління якістю продуктів».

Також прем’єр підкреслив, що уряд має ліквідувати юридичні прогалини у сфері захисту прав споживачів. Він нагадав, що 5 липня 2011 року втратив чинність декрет Кабміну, який регулював, зокрема, питання перевірки виробників продовольчих товарів.

«Це призвело до того, що сфера фактично залишилась без контролю, а куди ж тим часом дивилась Держспоживінспекція?», - запитав М.АЗАРОВ.

Він доручив голові цього відомства негайно зайнятись цим питанням, а також висловив думку, що потрібно сприяти тому, щоб парламент ухвалив необхідні закони.

«Нам потрібно негайно переглянути регуляторну політику Кабміну у сфері прав споживачів», - сказав М.АЗАРОВ, додавши, що це має відбуватись на засадах дерегуляції підприємницької діяльності, забезпечення повної свободи за виключенням двох сфер: коли йдеться про здоров’я і безпеку громадян.

«Тут контроль навпаки потрібно посилювати», - наголосив М.АЗАРОВ.