Чорнобильці в Донецьку заявили, що не залишать наметове містечко

У Донецьку протестуючі чорнобильці заявили, що не залишать наметове містечко, незважаючи на заборону суду на проведення їх акції.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив представник ініціативної групи чорнобильців у Донецьку Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, «на даний момент ми не маємо на руках ні рішення суду, ні виконавчого листа, і на нашу підтримку підтяглися вже близько 300 людей».

В.СУМАРУКОВ зазначив, що чорнобильці ще вночі знали про рішення суду, яке забороняє проведення їх акції, і встигли обдумати свої подальші дії.

«У нас була ніч попереду на обдумування наших дій, і ми знаємо, що робити. Ми орієнтуватимемося по ситуації. Поки що ми не готові говорити про це. Адже перебіг подій може бути такий, яке ми навіть і не могли передбачити, і тому щось говорити...», - сказав він.

При цьому В.СУМАРУКОВ підкреслив: «Але те, що ми не залищимо наметове містечко, – це однозначно. Тільки силовим методом зможуть нас винести звідси».

Довідка УНІАН. У Донецьку з 15 листопада в наметовому містечку біля будівлі обласного Управління Пенсійного фонду України голодують чорнобильці, вимагаючи виплати їм законних пенсій у повному обсязі і зустрічі з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.