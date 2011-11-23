Кличко повезе у Брюссель звернення українців до лідерів ЄС

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО 24-25 листопада здійснить візит до Брюсселя, де передасть європейським політикам звернення української громадськості з проханням підтримати євроінтеграційний вибір Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це В.КЛИЧКО розповів під час зустрічі з учасниками круглого столу «Євроінтеграційні перспективи України в контексті ухвалення закону про вибори».

Планується, що В.КЛИЧКО у Брюсселі зустрінеться з комісаром ЄС Штефаном ФЮЛЕ, представником Президента ЄС Золтаном МАРТІНУШЕМ, керівником переговорної групи Євросоюзу Мирославом ЛАЙЧАКОМ та іншими високопосадовцями.

«Символічно, що європейські перспективи України ми обговорюємо у День свободи, адже громадянські свободи асоціюються в України з європейським вибором, і саме ці свободи ми відстоювали сім років тому на Майдані», – наголосив В.КЛИЧКО. Він також розповів, що сьогодні партія «УДАР», для якої євроінтеграція України є ключовою засадою програмної діяльності, провела спеціальну акцію «Свобода – це Європа», під час якої партійні активісти роздавали людям стрічки з символікою ЄС та говорили про важливість євроінтеграції.

Під час зустрічі експерти, політики й представники громадських організацій обмінялися своїм баченням перспективи парафування цього року Угоди про асоціацію з ЄС. За словами В.КЛИЧКА, його турбують заяви, які лунають останнім часом щодо можливого гальмування в Україні євроінтеграційних процесів. В.КЛИЧКО вважає, що Україна не повинна цього року упустити свій шанс підписати угоду, адже він може бути останнім. Тому, на його думку, треба апелювати не лише до Брюсселя, але й до української влади, яка повинна виконати свої зобов’язання перед Європою.

Лідер «УДАРу» також зазначив, що питання євроінтеграції та чесних виборів взаємопов’язані, бо підписання Угоди про асоціацію з ЄС залежить виключно від того, чи буде в Україні демократія, і чи будуть проведені чесні вибори. «Ухвалений закон, хоча він начебто і прийнятий консенсусом у Верховній Раді, насправді не врахував усі зауваження експертів та Венеціанської комісії, його було прийнято з порушенням регламенту. Не можна назвати цей закон демократичним, тож і обрана за ним Верховна Рада не відповідатиме симпатіям українських виборців», – вважає В.КЛИЧКО.

«Очевидно, що й офіційний Київ повинен виконати ті зобов’язання, які брав на себе, заявляючи про свої євроінтеграційні плани. Зокрема, до участі у наступних виборах мають бути допущені усі опозиціонери. Для цього потрібно припинити вибіркову дію правосуддя в Україні, про що поки говорити зарано. Наведу останній приклад – наприкінці минулого тижня я звернувся до суду з проханням дозволити відвідати у в’язниці Юлію ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА. Сьогодні я отримав відмову», – зауважив політик.

В.КЛИЧКО також додав, що для нього буде великою честю передати позицію представників громадських організацій до європейських колег щодо тієї підтримки, якої потребує українське суспільство Україна. На думку В.КЛИЧКА, прості громадяни сьогодні роблять набагато більше для реалізації європейських прагнень України, аніж деякі нинішні політики.