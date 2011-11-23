Захист Тимошенко запевняє, що їй не робили навіть аналіз крові

Захист колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО має підстави не довіряти медичним висновкам та заявам фахівців МОЗ стосовно стану здоров’я та діагнозу Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам перед черговою спробою зустрітися з Ю.ТИМОШЕНО в СІЗО заявив її адвокат Сергій ВЛАСЕНКО.

Він зауважив, що сьогодні рано вранці близько 5 години Ю.ТИМОШЕНКО розбудили та відвезли до невідомої стороні захисту лікарні для обстеження.

Як зазначив С.ВЛАСЕНКО, за наявною у нього неофіційною інформацією цим медичним закладом була обласна клінічна лікарня.

Адвокат зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО була вочевидь доставлена не в ту лікарню, в яку вона хотіла, її було обстежено не тим лікарем, якому вона довіряє.

За наявною інформацією, з нею було проведено «якісь медичні маніпуляції, про які ми поки що нічого не знаємо, за результатами цих маніпуляцій близько 10 год. її повернули назад до слідчого ізолятору».

«Що робили з нею, ми не знаємо, які результати – не знаємо», - зазначив С.ВЛАСЕНКО, нагадавши, що він не мав можливості спілкуватися особисто зі своєю підзахисною з минулої п`ятниці.

Також адвокат зауважив, що, на скільки йому відомо, під час сьогоднішнього «обстеження» Ю.ТИМОШЕНКО не було відібрано та зроблено аналізу крові.

«При цьому сьогодні на другу годину, незважаючи на такий стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на те, що її сьогодні вранці відвезли на діагностику, призначено слідчі дії. Мені невідомо, чи вони відбудуться, чи не відбудуться, але вони призначені», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр охорони здоров’я Олександр АНІЩЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО пройшла медичне обстеження в одній з київських медичних установ.

У прес-службі Державної пенітенціарної служби України повідомили, що сьогодні в одному з лікувальних закладів Києва проведено інструментальне обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО. Зокрема, їй було зроблено магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

За результатами обстежень в організмі екс-прем’єра не виявлено патологічних змін, що загрожують її життю, наголосили у пенітенціарній службі.