Наливайченко бачить спробу реабілітувати сталінізм в Україні

Вимога Запорізької прокуратури засудити до 2-3 років позбавлення волі патріотів, які демонтували незаконно встановлений пам’ятник Сталіну, є цинічною спробою влади реабілітувати сталінізм в Україні.

Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє прес-служба партії.

«Суть запорізької справи не у знищенні майна КПУ, а в тому, що на території України не повинно бути пам’ятників катам українського народу», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він нагадав і представникам прокуратури, і суддям, які приймають рішення у цій справі, що рішенням Апеляційного Суду Києва від 13 січня 2010 р. Сталіна та його поплічників було визнано винними в організації голодомору-геноциду українського народу, внаслідок якого було знищено голодом 10 млн. людей

«Я нагадую усім представникам влади, які допустили встановлення пам’ятника Сталіну в Запоріжжі, що злочинність сталінського режиму визнали Парламентські асамблея ОБСЄ та Ради Європи, і їхні резолюції мають виконуватися нашою державою», - наголосив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО переконаний, що сталінізм як злочинна ідеологія і практика буде засуджений у судовому порядку.

«Ми вимагаємо від Президента ЯНУКОВИЧА забезпечити безумовне виконання резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ щодо недопущення звеличення нацистського і сталінського тоталітарних режимів. Закликаємо представників усіх патріотичних сил 30 листопада провести пікетування наступного засідання Жовтневого райсуду Запоріжжя і спільно виступити проти спроб реабілітації сталінізму та засудження українських патріотів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Й.Сталіну було встановлено 5 травня 2010 року в центрі Запоріжжя - на території Запорізького обкому Компартії України. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили скульптуру, відрізавши їй голову. Згодом відповідальність за скоєння цього діяння взяло на себе ВО «Тризуб».

У ніч на 1 січня 2011 р. на території Запорізького обкому КПУ стався вибух, що повністю зруйнував пам`ятник Й.Сталіну й пошкодив саму будівлю обкому, в зв`язку з чим було порушено кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту, яка поки залишається не розкритою. За звинуваченням у спилюванні голови на пам`ятнику Й.Сталіну правоохоронці затримали 9 членів ВО «Тризуб», більшість із яких перебували під вартою з початку січня до 13 квітня 2011 р.

Жовтневий райсуд Запоріжжя досі розглядає справу про пошкодження пам`ятника Й.Сталіну.