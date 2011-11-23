З Януковича «другого Лукашенка» роблять західні експерти?

У вівторок, 22 листопада, в Брюсселі, в будівлі Європарламенту, відбувся круглий стіл "Євросоюз - Україна: досвід боротьби з корупцією".

Як повідомляє сайт "Подробности",в заході взяли участь євродепутати Тетяна ЖДАНОК (Латвія), Річард ЧЕРНЕЦЬКИЙ (Польща), Біла КОВАЧ (Угорщина), Маріо БОРГЕЗЕ (Італія), Чонад СЕГЕДІ (Угорщина), Чабо ТОБАЛЬДІ (Угорщина), Марек СІВЕЦЬ (Польща). Українську сторону представляли народні депутати від Партії регіонів Владимир ОЛЕЙНИК, Олег НАДОША, Олена БОНДАРЕНКО, а також колишній голова СБУ Ігор СМЕШКО і радник Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА політолог Дмитро ВИДРІН.

За інформацією сайту, під час обговорення депутат Європарламенту Нік ГРИФФІН заявив, що Україні не слід чекати розуміння від західних еліт у справі колишнього прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. "Керівники Євросоюзу часто сприймають боротьбу з корупцією як політичне переслідування опонентів, не вникаючи в суть справи", - зазначив він.

У свою чергу польський політолог Матеуш ПІСКОРСЬКИЙ висловив думку, що західні експерти з В.ЯНУКОВИЧА роблять "другого ЛУКАШЕНКА". При цьому, на його думку, ігнорується, що Україна - це "демократична країна зі свободою слова, незалежною пресою і вільними виборами". Нагадаємо, М.ПІСКОРСЬКИЙ свого часу позитивно оцінив останні президентські вибори в Білорусі, не знайшовши ніяких порушень під час виборчого процесу.

Народний депутат України В.ОЛЕЙНИК звернув увагу євродепутатів на те, що в Ю.ТИМОШЕНКО був глибокий конфлікт інтересів. "Вона була прем`єром і одночасно боржником Російської Федерації як колишній голова корпорації ЄЕСУ, і заборгувала Міноборони РФ 405 мільйонів доларів", - заявив він.

Підбиваючи підсумки дискусії, організатор круглого столу, угорський депутат Б.КОВАЧ заявив, що було б великою помилкою керівництва Євросоюзу відмовити Україні в європейській перспективі. Крім того, він запропонував українським депутатам і експертам увійти до міжнародного депутатського клубу Європарламенту.