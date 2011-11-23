Міністерство закордонних справ України не має інформації про візит Президента Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Інформаційного департаменту МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Відповідаючи на питання, чи володіє МЗС інформацією щодо такого візиту, О.ВОЛОШИН сказав: «У нас ніякої інформації немає».

Він зазначив, що на даний момент зовнішньополітичне відомство продовжує займатися підготовкою саміту Україна-ЄС, що має відбутися 19 грудня у Києві.

За словами О.ВОЛОШИНА, у даний час МЗС не готує жодних закордонних візитів Президента на 19 грудня.

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, що відбудеться 19 грудня в Москві.

У ЄврАзЕС УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у 32-му засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства 19 грудня в Москві.