Тюремники переконують, що на підйом о 5 ранку Тимошенко погодилася сама

За висновками медпрацівників Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) лікування в спеціалізованому медичному закладі МОЗ України за межами Київського СІЗО екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наразі не потребує.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПтСУ, переданій агентству УНІАН.

При цьому в повідомленні додається, що «ув`язненій надається кваліфікована медична допомога медперсоналом Київського СІЗО та фахівцями МОЗ України».

Також «у відповідь на повідомлення деяких інтернет-видань щодо примусового вивезення 23 сьогодні (23.11.11р.) Ю.ТИМОШЕНКО до медичних закладів м.Києва на обстеження» Державна пенітенціарна служба України інформує, що питання проведення додаткового діагностичного обстеження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО за межами Київського СІЗО є одним із рекомендації комісії МОЗ України.

«Час та місце проведення такого дообстеження напередодні узгоджувалось безпосередньо з Ю.ТИМОШЕНКО - претензій від ув`язненої щодо порядку проведення рекомендованого дообстеження від неї не надходило», - заявляє прес-служба ДПтСУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник ТИМОШЕНКО - нардеп Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що за наявною у нього неофіційною інформацією сьогодні рано вранці близько 5 години Ю.ТИМОШЕНКО розбудили та відвезли до невідомої стороні захисту лікарні для обстеження.

ВЛАСЕНКО заявив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО була вочевидь доставлена не в ту лікарню, в яку вона хотіла, її було обстежено не тим лікарем, якому вона довіряє.

«Що робили з нею, ми не знаємо, які результати – не знаємо», - зазначив С.ВЛАСЕНКО, нагадавши, що він не мав можливості спілкуватися особисто зі своєю підзахисною з минулої п`ятниці.

Також захисник зауважив, що, на скільки йому відомо, під час сьогоднішнього «обстеження» Ю.ТИМОШЕНКО не було відібрано та зроблено аналізу крові.