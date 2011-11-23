Експерт: за логікою влади, Майдан можна перейменувати в Козине болото

Волюнтаристськими перейменуваннями вулиць у столиці киян намагаються відволікти від дерибану землі під незаконну забудову, що триває.

Про це заявив головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-центрі «Форум».

За словами громадського діяча, київська влада діє «абсолютно навмисно, створюючи димову завісу з перейменування вулиць для приховування своїх беззаконних дій».

«Це все ніщо інше, як цинічна і груба провокація. Під виглядом повернення столичним вулицям старих назв вчергове вкидається привід для чвар комуністів і націоналістів, а поки вони будуть гризтися, в Києві триває беззаконня: дерибан землі, розкрадання останніх комунальних приміщень, незаконна приватизація, нагромадження кіосків і т. д.», – підкреслив він.

В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ нагадав, що з 1992 року в столиці було перейменовано близько 80 вулиць, більше 10 з них – в 2009 році, одну – в 2010 році, вже дві в 2011 році.

«Наприклад, у 2009 році відбулося скандальне перейменування вулиці Січневого повстання на вулицю Івана Мазепи, частина її в минулому році була знову перейменована – на вулицю Лаврську. Не менш обурливе перейменування в тому ж році вулиці Петрозаводської на честь людини, скажімо так, з небездоганною репутацією – Георгія Кірпи, тоді ж чиновникам не догодив бульвар Ліхачова – він став бульваром Марії Приймаченко; зовсім дивним виглядає перейменування вулиці Кузьмінської на вулицю Жамбила Жабаєва. Вже цього року на догоду Посольству США перейменували вулицю Танкову на вулицю Ігоря Сікорського. Але на цьому влада не має наміру зупинятися – загалом збирається перейменувати ще 200 столичних вулиць! Перейменування 10 з них планувалося вже на 1 грудня 2011 року», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

На переконання громадського діяча, за подібними ініціативами Київради стоїть «подальший намір трощити історичний вигляд міста».

Найбільш кричущими, на думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, виглядають наміри перейменувати центральні і відомі всім киянам і гостям міста вулиці.

«Наприклад, перейменування вулиці Червоноармійської на Велику Васильківську – ця вулиця в центрі міста носить назву армії, яка звільнила Київ від фашистів, навіщо її перейменовувати, тим більше що вулиця Васильківська у нас вже є?! – обурився він. – Крім того, чиновники хочуть перейменувати вулицю Горького в Голосіївському районі на вулицю Антоновича, а вулицю Маршала Малиновського на Оболоні пропонують назвати на честь скульптора Олександра Архипенка. Не менш дивними виглядають наміри перейменувати вулицю Щорса – на вулицю Євгена Коновальця, бульвар Івана Лепсе – на бульвар Карпатської України тощо».

При цьому В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ піддав критиці пояснення таких масштабних перейменувань поверненням столичним вулицям історичних назв.

За його словами, «якщо керуватися цією логікою, то слід повернути Майдану Незалежності назву Козине болото або площа Хрещатицька або Думська, а вулиці Богдана Хмельницького – назву Фундуклеївська, яку вона колись носила. Цілком очевидно, що мова йде виключно про перейменування вулиць на догоду чинній ідеології».

Крім того, за словами В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, перейменування вулиць – «це ще один спосіб для крадіжки грошей з бюджету міста».

«На даремні перейменування виділяються сотні тисяч гривень, половина з яких осідає в кишенях чиновників, адже ці кошти могли б піти на дитячі та спортивні майданчики і благоустрій парків», – підкреслив він.

Постійні зміни, які вносяться в карти міста після чергового перейменування, переконаний В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, створюють труднощі і водіям, і туристам, і звичайним громадянам.

Глава «Форуму порятунку Києва» підкреслив, що перейменування вулиць має відбуватися виключно після узгодження з жителями Києва шляхом загальноміського референдуму.

Крім того, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ назвав «дивним» те, що ніхто з відомих політиків не засудив «злочинні перейменування вулиць у столиці».

«Я вважаю, що це дуже важливе питання, яке ще раз доводить необхідність негайного проведення перевиборів Київради і Київського міського голови з метою усунення від влади команди Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», – резюмував він.

Як повідомлялося, комісія з питань найменувань та пам’ятних знаків Київської міської державної адміністрації розглядала пропозиції про перейменування близько 200 столичних вулиць.

Крім того, постійна комісія з питань культури та туризму Київської міської ради підтримала рішення про перейменування 34 вулиць з «ідеологічних» міркувань, але ці рішення так і не були проголосовані Київрадою через невідповідне оформлення документів або не підписані Київським міським головою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ. Зокрема, мають намір перейменувати вулиці Червоноармійську, Горького, Артема, Мельникова, Урицького, Воровського, Лайоша Гавро, Мате Залки, Петра Запорожця, Щербакова, Чапаєва, Юрія Коцюбинського та інші.

Загалом, за роки незалежності в Києві було перейменовано близько 80 вулиць, 9 парків і 13 станцій метрополітену.