В АП кажуть, що Янукович зробить крок у правильному напрямку

В Адміністрації Президента прокоментували повідомлення ЗМІ про можливу участь Віктора Януковича в засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), яке відбудеться 19 грудня в Москві.

У інтерв’ю УНІАН радник Президента Ганна ГЕРМАН сказала буквально таке:

«Треба зважати на ту обставину, що зараз визначальний етап переговорів України з ЄС та Російською Федерацією. І так буває у подібних випадках, що на дипломатичній шахівниці доводиться робити несподівані ходи. І не завжди можна і треба їх пояснювати.

Як усе це має сприймати суспільство?

Треба просто вірити Президентові. Вірити, що він робить усе, аби вибороти для своєї країни найкращі умови, і що Президент зробить крок у той бік, який найбільше відповідатиме національним інтересам України».

Як повідомлялося, деякі ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС поширили інформацію про те, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня. Водночас цього дня в Києві заплановано проведення саміту Україна – ЄС, де очікується парафування Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

У секретаріаті ЄврАзЕС УНІАН повідомили, що не поширювали таку інформацію; запрошення В.ЯНУКОВИЧУ надсилали, але про його участь «потрібно уточнювати в Адміністрації Президента України».