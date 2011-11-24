Нардеп - про Угоду з ЄС: такого шансу для України може вже й не бути

Депутат Європарламенту Олександр МИРСЬКИЙ вважає що нині є всі шанси для укладення договору про Асоціацію між Україною та ЄС.

Таку думку він висловив учора під час круглого столу в УНІАН, організованого Інститутом української політики.

О.МИРСЬКИЙ нагадав, що на останньому засіданні комісії Європарламенту з питань закордонних справ Єврокомісії було рекомендовано до кінця поточного року укласти договір про Асоціацію між Україною та ЄС, а в першій половині 2012 року цей договір парафувати. ”Це навіть не рекомендація. Це настійна рекомендація. Таке завдання від Європейської комісії з питань закордонних справах у Ради ЄС є”, - сказав він. За словами О.МИРСЬКОГО, резолюція буде прийнята саме у такому вигляді, оскільки рішення профільної комісії є визначальним для ухвалення Резолюції. “Тобто іншої Резолюції вже не буде. Це свідчить про те, що Договір практично Європейським парламентом акцептований і всі решта владних структур, які повинні просувати його вперед, будуть зобов`язані його виконати”, - сказав він.

Що стосується проведення саміту Україна-ЄС у грудні в Києві, то, за словами О.МИРСЬКОГО, логічно було б, щоб цей саміт пройшов успішно, незважаючи на внутрішні проблеми, які є в Україні. “Саміт повинен відбутися, тому що це на користь українському народу і всій держави загалом”, - сказав депутат. О.МИРСЬКИЙ зазначив, що всі спекуляції стосовно того, що Україні висувають якісь нові умови є безпідставними.

Зі свого боку народний депутат від фракції НУ-НС Ірина ГЕРАЩЕНКО зазначила, що сьогодні потрібно докласти максимум зусиль для підписання договору про Асоціацію вже цього року. “Такого шансу для України може вже й не бути. Нам потрібно використати цю кон`юнктуру, коли в Європейському Союзі головує Польща”, - сказала вона. І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що Європейський Союз сьогодні зацікавлений у цьому Договорі, оскільки за прогнозами всіх аналітиків зона вільної торгівлі, насамперед, принесе вигоду ЄС.

Народний депутат також додала, що підписання Договору дасть Україні змогу поставити крапку щодо можливості її участі в Євразійському союзі. “Немає жодного сумніву, що Москва бачить ключовим учасником цього проекту Україну. І немає жодного сумніву, що докладатимуться зусилля для того, щоб втягнути в Євразійський союз Україну”, - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Тим часом голова правління Інституту української політики Кость БОНДАРЕНКО зазначив, що на сьогодні соцопитування показують, що за останній рік-півтора рівень підтримки європейської інтеграції збільшився на 20%. “Цьому є пояснення. В Україні зникла опозиція, яка ставилася досить скептично до євроінтеграції”, - сказав К.БОНДАРЕНКО. За його словами, від 52% до 56% громадян України готові підтримати євроінтеграцію, якщо це питання буде винесено на референдум. При цьому, зазначив К.БОНДАРЕНКО, півтора роки тому цей показник становив 32-35%.