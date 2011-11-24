Янукович пропонує створити в СБУ ще один підрозділ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс на розгляд Верховної Ради проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо структури та порядку обліку кадрів Служби безпеки України".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Даним законопроектом передбачається вдосконалення структури СБУ шляхом створення підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки.

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, це “має сприяти концентрації сил та засобів, оптимізації управлінської діяльності у вирішенні завдань із захисту законних інтересів держави і прав громадян в інформаційній сфері від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, протиправних посягань організацій, груп та осіб, а також законодавчому врегулюванню питання порядку обліку кадрів Служби безпеки України”.

Крім того, в законопроекті передбачається, що порядок обліку кадрів СБУ затверджується головою СБУ.