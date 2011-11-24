Грищенко розпочав візит до Індії

Сьогодні, 24 листопада, розпочався перший за останні вісім років офіційний візит міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА до Республіки Індія.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Як підкреслюється в повідомленні, офіційний Київ розглядає Індію як одного з пріоритетних партнерів як в політичній, так і в торгівельно-економічній сферах. Індія стає одним із центрів нової системи міжнародних відносин і розвиток партнерських відносин з Нью-Делі належить до стратегічних пріоритетів української зовнішньої політики, підкреслили в МЗС.

За даними Департаменту інформполітики, головною метою візиту К.ГРИЩЕНКА є відновлення політичного діалогу на найвищому та високому рівнях між двома державами.

Програмою візиту передбачені зустрічі К.ГРИЩЕНКА з представниками політичного та дипломатичного керівництва Республіки Індія .

На завтра заплановані зустрічі керівника зовнішньополітичного відомства України з міністрами економічного блоку Індії, під час яких будуть обговорюватися шляхи підтримки позитивної динаміки двосторонньої торгівлі, яка цього року може сягнути позначки у 2,5 млрд. дол. (і значним позитивним сальдо на користь України).

В рамках візиту заплановане підписання Угоди про скасування віз для власників дипломатичних паспортів, зазначили також в МЗС.