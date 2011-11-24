Захист наполягатиме, щоб Тимошенко оглянули на міжнародному рівні

Захист екс-прем`єра Юлії Тимошенко наполягатиме на міжнародній експертизі стану її здоров`я.

Про це повідомив член партії "Батьківщина", віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

"Після того, як президент і прем’єр-міністр сказали, що міністерство (охорони здоров`я) не здатне працювати, то сміхотворно вірити аналізу і експертизі охорони здоров`я", - уточнив він.

"Я думаю, що ми будемо наполягати на експертизі, міжнародній, стану здоров`я Тимошенко. Тоді ми матимемо реальну ситуацію", - заявив Томенко.

"Під час цієї експертизи мають бути особистий лікар Тимошенко, родина Тимошенко, захисники мають бути присутні. Тоді ми можемо розуміти, що відбувається з Юлією Тимошенко. І тоді тільки ми можемо сказати який її реальний стан здоров`я", - додав віце-спікер.

Як відомо, у середу, 23 листопада, Тимошенко пройшла медичне обстеження в одній із медичних установ Києва.

Комісія Міністерства охорони здоров’я, за результатами цього обстеження, рекомендувала Тимошенко терапевтичне лікування в межах СІЗО.