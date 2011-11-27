Донецьких чорнобильців «викурили» з намету: один знепритомнів

У Донецьку сьогодні невідомі у супроводі міліції насильно скрутили штабний намет протестуючих інвалідів-чорнобильців, залишивши їх просто неба.

Як стало відомо кореспондентові УНІАН, на місці подій, зі слів протестуючих чорнобильців, на територію наметового містечка раптово прийшли близько 30 співробітників міліції у формі. Вони, у свою чергу, запустили у всередину великого штабного намету «десь 10 молодиків, одягнених в цивільний одяг з баклажками води, які почали одразу поливати пічку (по центру намету стояла пічка-«буржуйка»), пішов дим».

«Ці молодики почали ламати внутрішні конструкції, які підтримують намет і одночасно ламати намет із-зовні. Це було явно сплановано», - зазначили очевидці.

«Разом з міліцією були і заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ, і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ», - повідомив учасник акції, голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

За його словами, коли він запитав у керівників міліції, «що відбувається?», ті нібито відповіли: «Зараз розбиратимемось».

Після того, коли штабний намет став наповнюватися димом, всі 27 голодуючих інвалідів-чорнобильців вийшли з неї, а одному з них стало погано, він знепритомнів, і зараз перебуває в кареті «швидкої допомоги».

«Молодики швидко зібрали намет, пострибали в автобус і від’їхали», - повідомив М.ГОНЧАРОВ.

Наразі штабного намету немає, але на його місці на землі залишилося все внутрішнє начиння – матраци, лавки, ковдри.