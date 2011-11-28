БЮТ вимагає скликати позачергову сесію ВР

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає негайно скликати позачергову сесію Верховної Ради України, на якій має бути заслуханий звіт міністрів надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, генерального прокурора, а також створено спеціальну слідчу комісію з розслідування смерті активіста акції протесту чорнобильців у Донецьку Геннадія Конопльова.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це йдеться у заяві фракції.

Члени фракції вимагають, щоб прокуратура негайно порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство» як проти безпосередніх виконавців, так і проти тих людей в керівництві МНС, МВС, Донецької області, які віддали злочинний наказ про насильницький демонтаж намету, в якому перебували голодуючі чорнобильці.

БЮТ вимагатиме відставки генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, якщо прокуратура не порушить справу за фактом вбивства Г.Конопльова.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» заявляє, що безпосередня відповідальність за смерть цієї людини лежить на керівниках виконавчої влади країни – Президентові Вікторові ЯНУКОВИЧУ та прем’єр-міністрові Миколі АЗАРОВІ.

«Саме ця влада перетворила силові структури на зондеркоманди, які фізично, по-звірячому знищують «незручних» людей – будь-то лідери опозиції чи мітингувальники в Донецьку. Ця влада вбиває людей замість того, щоб платити їм заслужені пенсії!»,- зазначається у заяві.

Члени «БЮТ-Батьківщини» переконані, що наслідком подій у Донецьку мають стати відставки голів МВС, МНС, губернатора Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.