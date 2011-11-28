Янукович: Україна та Польща творять нову сторінку історії взаєморозуміння

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ взяли участь у церемонії закладання капсул пам’яті до польської частини Меморіалу жертвам тоталітаризму, що буде споруджений на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Як повідомляє прес-служба Президента України, глави держав вшанували пам’ять громадян Польщі - жертв репресій 1936-1941 років.

Президент підкреслив, що український народ поділяє біль Польщі, пов’язаний із втратою своїх синів і доньок. «Два братніх народи зуміли обрати єдино вірний шлях злагоди і творять сьогодні нову сторінку спільної історії взаєморозуміння і добросусідства», - сказав він.

«Ми повинні і надалі співпрацювати в цій святій справі, засуджуючи злочини тоталітарних режимів для запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Нас єднає спільна пам’ять, відданість ідеалам свободи, миру і гуманізму. Нас єднає віра у наше спільне європейське майбутнє, побудоване на спільних європейських цінностях», - заявив глава держави.

До Меморіалу були закладені капсули з землею з таборів ув’язнених у Старобільську, Козельську, Осташкові, Катині під Смоленськом, табору «Мєдний» неподалік Твері, табору «П’ятихатки» під Харковом, а також капсули з польською землею з Варшави.

Учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.

Глави держав поклали квіти до Пам’ятного Хреста та Пам’ятного знака польських поховань.

Зі свого боку Президент Польщі подякував своєму українському колезі за сприяння в питанні спорудження польської частини Меморіалу жертв репресій 1936-1941 років.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ наголосив на важливості встановлення історичної справедливості щодо жертв політичних репресій та гідного вшанування їх пам`яті. «Тут ми пам’ятатимемо не тільки про біль минулого, а й думатимемо про те, як разом розвивати свободу Польщі та України, свободу в рамках інтегрованої Європи», - сказав він.

Після церемонії В.ЯНУКОВИЧ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ поспілкувалися з рідними та близькими громадян Польщі, які були репресовані.

*** 4 листопада 2011 року Президент доручив уряду та КМДА підготувати проект концепції розвитку історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили». Цим дорученням глава держави також поставив завдання забезпечити до 1 серпня 2012 року спорудження центральної частини Меморіалу жертвам тоталітаризму.

Питання спорудження на території заповідника польської частини Меморіалу було активізовано за результатами зустрічі Президентів України та Польщі в Ялті восени 2010 року. Зараз Інститут національної пам’яті здійснює заходи зі встановлення кількості похованих у Биківні громадян Польщі. 4 травня поточного року спільна українсько-польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи.

Історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили» було засновано у 1995 році біля селища Биківня Київської області, на найбільшому в Україні місці поховання жертв масових політичних репресій НКВС у 1930-40-х роках. За оцінками науковців, у Биківні поховано близько 100-120 тисяч репресованих. У травні 2006 року Указом Президента України заповіднику було надано статус національного.