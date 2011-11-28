Яценюка і Кличка закликають підтримати чорнобильців і афганців

Опозиція повинна захистити учасників акцій протестів та підтримати на виборах лідерів громадянських рухів.

Про це народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

Н.КОРОЛЕВСЬКА звернулася до всіх опозиційних лідерів із закликом захистити учасників акцій протестів, у тому числі - афганців та чорнобильців. «Я вважаю, що в даний момент моральний обов`язок лідерів опозиції - захистити тих людей, які страждають від свавілля влади. Сьогодні стало небезпечно жити і відстоювати свої права в Україні», - сказала вона.

Виступаючи на прес-конференції в Дніпропетровську, народний депутат також закликала лідерів опозиції підтримати на мажоритарних округах кандидатів, які представляють активну частину громадянського суспільства.

«В парламент повинні прийти нові люди, нові обличчя. Як не парадоксально, в цьому може допомогти недавно прийнятий закон про вибори. Слабкість опозиції треба перетворити на її силу. У суспільстві є активні лідери, які користуються величезним авторитетом серед людей. Потрібно їх підтримати. Це єдиний шлях до перемоги. Тому я хочу звернутися до всіх представників опозиції - Арсенія ЯЦЕНЮКА, Володимира КЛИЧКА та інших - підтримайте на мажоритарних округах кандидатів, які представляють активне громадянське суспільство, які знають проблеми своїх співвітчизників і користуються довірою серед них», - запропонувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, в умовах тотальної політичної апатії та недовіри до політиків єдиний правильний шлях - це оновлення політичних сил. «Не суспільство має підтримувати політиків, а політики - суспільство», - заявила вона.

Як повідомлялося, сьогодні Н.КОРОЛЕВСЬКА направила депутатське звернення до Генеральної прокуратури з вимогою ретельно і в найкоротші терміни розслідувати всі обставини інциденту з демонтажем намету в Донецьку, в результаті чого загинув шахтар-інвалід Геннадій Конопльов. Також вона ініціювала створення парламентської Тимчасової слідчої комісії, яка розслідуватиме факти протиправних дій стосовно учасників акцій протесту.