Турчинов розповів Коморовському про подвійні стандарти влади

Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ звернув увагу Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО на подвійні стандарти української влади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», зустріч Б.КОМОРОВСЬКОГО та О.ТУРЧИНОВА відбулася сьогодні в Києві.

«На переговорах ЯНУКОВИЧ запевняє партнерів у незмінності європейського напрямку України і відданості демократичним цінностям, але внутрішню політику влада проводить у найгірших традиціях тоталітарних режимів. Підтвердженням цьому є вчорашні події у Донецьку, коли через атаку силових структур помер наш однопартієць», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.

Разом з тим він відзначив, що і Польща, і особисто Б.КОМОРОВСЬКИЙ багато роблять для того, щоб реалізувати європейське прагнення України.

«У той же час на заваді євроінтеграції стоїть та ситуація, яка склалася в Україні щодо політичних репресій та ув'язнення лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО», - сказав О.ТУРЧИНОВ за підсумками зустрічі з Президентом Польщі.

Водночас він нагадав, що Ю.ТИМОШЕНКО у своєму листі до європейських керівників попросила підтримати Україну на шляху до Європи та закликала їх не ставити знак рівності між українським народом та владою.

«Запорукою європейської перспективи та європейської інтеграції України є повернення на демократичний шлях розвитку та припинення політичних репресій», - резюмував О.ТУРЧИНОВ.