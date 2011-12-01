Власенко закликав суддю виправити те, що «натворив Кірєєв»

Народний депутат України з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ВЛАСЕНКО вважає незаконним відсторонення його від справи колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО як захисника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розгляду апеляції на вирок Печерського районного суду м. Києва щодо Ю.ТИМОШЕНКО в апеляційному суді м. Києва.

«Я вважаю своє відсторонення від справи незаконним. Я вважаю, що немає на сьогодні ніяких підстав не допускати мене й адвоката ТИТАРЕНКА до справи», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Також він наголосив, що на суддю Апеляційного суду Олену СІТАЙЛО чиниться тиск. Зокрема, С.ВЛАСЕНКО заявив, що він знає, хто здійснює на неї тиск та як це робиться.

При цьому С.ВЛАСЕНКО закликав О.СІТАЙЛО згадати, що вона є суддею, та виправити те, що «натворив КІРЄЄВ».

На даний час у судовому засіданні оголошено перерву на 15 хвилин.

Як повідомлялося, 18 липня суддя Печерського райсуду Києва Родіон КІРЄЄВ ухвалив рішення про усунення С.ВЛАСЕНКА від захисту у «газовій» справі, порушеній проти екс-прем’єр-міністра. Таке рішення суд ухвалив у зв'язку з «систематичним порушенням» С.ВЛАСЕНКОМ встановленого порядку ведення судового засідання

М.ТИТАРЕНКО захищав Ю.ТИМОШЕНКО з 25 червня по 11 липня. Проте екс-прем'єр розірвала договір зі своїм захисником через те, що той не міг ефективно представляти її інтереси у судовому засіданні, оскільки суд не надавав йому необхідного часу на ознайомлення з матеріалами справи. В серпні суд повторно увів М.ТИТАРЕНКО до процесу, однак вже через чотири дні після цього знову усунув його від захисту Ю.ТИМОШЕНКО "у зв'язку із систематичною неповагою до суду", яку нібито висловлював М.ТИТАРЕНКО.