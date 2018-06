Янукович привітав учасників жеребкування фіналу Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав учасників жеребкування фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед учасниками церемонії жеребкування, яка розпочалась у столичному палаці «Україна», Президент подякував УЄФА за надання Україні разом з Польщею права на організацію і проведення фінальних матчів Євро-2012.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що на сьогоднішню церемонію завітали усі попередні президенти України.

Наприкінці свого короткого виступу В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Welcome to Ukraine, Welcome in Kiev» і додав, що в Україні з радістю зустрінуть усіх гостей, які приїдуть на чемпіонат влітку наступного року.