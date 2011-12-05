ЗМІ: мером Одеси може стати Ківалов

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ може змінити Олексія КОСТУСЄВА на посту мера Одеси.

Про це пише газета «Коммерсант-Украина».

Видання нагадує, що про відхід О.КОСТУСЄВА з поста мера 3 грудня повідомила начальник Управління інформації Одеської міськради Ганна ОСИПЧУК. "О.КОСТУСЄВ дійсно пішов у відставку. Всі офіційні коментарі будуть не раніше понеділка", – заявила вона. Джерела в мерії стверджують, що таке рішення мер прийняв після зустрічі з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧОМ.

Інформація про те, що одеський мер збирається піти у відставку, активно обговорювалася в ЗМІ впродовж минулого тижня. Все почалося із заяви голови парламентського Комітету з питань правосуддя С.КІВАЛОВА. Він сказав газеті "Комсомольская правда в Украине", що "ніяких чуток немає – КОСТУСЄВУ запропонували обійняти нову посаду, і він погодився". Після цього з електронної адреси Управління інформації Одеської міськради журналістам було відправлено лист з коментарем О.КОСТУСЄВА, в якому він настійно рекомендував голові комітету "не втручатися не в свої справи". Пізніше в одеській мерії поспішили відхреститися від цієї заяви, запевняючи, що електронний ящик був зламаний, а силові структури, зокрема СБУ, з`ясовують, хто за цим стоїть.

Чиновники вельми обережно коментували суботню заяву Одеської міськради. "У нас немає ніякого підтвердження цієї інформації. А коментувати чутки я не буду", – заявив "Коммерсанту" голова Одеської обладміністрації, голова обласної організації Партії регіонів Едуард МАТВІЙЧУК.

Більш охоче можливий відхід О.КОСТУСЄВА коментували його політичні опоненти. У партії "Батьківщина" як причину відставки називають невиконання мером і його політичною силою передвиборчих обіцянок. "Нічого з того, що обіцяла Партія регіонів, не виконано. Натомість люди бачать постійні сварки, кадрові перестановки, урізування фінансування соціальних програм. Загалом, команди професіоналів не вийшло, і тому постійно відбуваються заміни і пошук нових гравців. Відставка КОСТУСЄВА, на мій погляд, пов`язана саме з його непрофесіоналізмом", - сказав газеті голова фракції "Батьківщина" в Одеській облраді Сергій ВЕСЕЛОВ.

«Коммерсант» пише, що як не дивно, мотиви відходу О.КОСТУСЄВА, висловлені опозиціонерами, повністю співпадають з претензіями до нього з боку Адміністрації Президента. Джерела газети в АП не підтверджують, але і не спростовують факт зустрічі мера Одеси з главою держави.

Тим часом джерела в АП визнають – претензії до одеського мера пов`язані з тим, що його авторитет перестав працювати на рейтинг Партії регіонів. "У роботі О.КОСТУСЄВА стало більше мінусів, ніж плюсів. Ми не можемо собі цього дозволити, враховуючи те, що Одеса є одним з чотирьох базових регіонів, які забезпечують електоральну підтримку Партії регіонів", – повідомило джерело.

Згідно із Законом "Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів", позачергові вибори мають бути призначені не пізніше ніж за 10 днів після того, як діючий мер подав у відставку. "Крім С.КІВАЛОВА, у нас поки що немає іншого кандидата на цей пост", – повідомило джерело в АП.

Головний суперник О.КОСТУСЄВА на минулих виборах, колишній мер Одеси (з 1994 по 1998 і з 2005 по 2010 роки) Едуард ГУРВІЦ вчора розповів "Коммерсанту", що поки не прийняв рішення про участь в можливих виборах міського голови. "Рік тому я висував свою кандидатуру тому, що на пост мера претендував КОСТУСЄВ – людина, про яку я говорив, що за п`ять місяців він знищить те, що ми створювали впродвж п`яти років. Мені дуже шкода, що все так і вийшло. О.КОСТУСЄВ абсолютно нездібний керувати містом. За цей рік Одеса втратила кредитний рейтинг і довіру інвесторів", – заявив Е.ГУРВІЦ.

Кандидат від Партії регіонів О.КОСТУСЄВ був обраний мером Одеси 31 жовтня 2010 року. За підсумками виборів він набрав 50,8% голосів, обійшовши на 20% свого найближчого конкурента Е.ГУРВІЦА, який балотувався від партії "Фронт Змін".