Бютівці знову заблокували ВР

Народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» блокують роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заблокували президію і трибуну парламенту.

Крім того, в президії на стіні БЮТівці розтягнули плакат «Янукович – не вбивай Юлю». На своїх робочих місцях депутати розтягнули величезний портрет лідера «Батьківщини», екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та плакат з написом «Ні - політичним репресіям! Юлі волю!».

Наразі роботу ВР блокують близько 40 депутатів.

БЮТівці сьогодні, як і 6 грудня під час блокування, вимагають декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.