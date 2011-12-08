Мельниченко найближчим рейсом летить в Україну, «щоб свідчити проти Кучми»

Сьогодні колишній офіцер Управління державної охорони, майор запасу Служби безпеки України Микола МЕЛЬНИЧЕНКО прибуває в Україну, аби свідчити в суді проти екс-президента Леоніда КУЧМИ.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО телефоном.

«Я прийняв рішення прибути в Печерський райсуд Києва, - сказав він, - який, за намірами кучмістів, має скасувати постанову про порушення кримінальної справи проти Л.КУЧМИ. При цьому вдаються до відвертих маніпуляцій, покликаних обійти закон, адже на цьому етапі справу закрити неможливо. Зараз я їду в аеропорт Бен-Гуріон (Ізраїль) і найближчим рейсом відбуду в Україну».

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, він хоче вибити головний козир у адвокатів Л.КУЧМИ, які посилаються на те, що головний свідок у справі «відсутній в Україні», тому кримінальну справу треба закрити.

Крім того, сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО, захист Л.КУЧМИ маніпулює рішенням Конституційного Суду, яким забороняється використовувати в суді записи, здійснені незаконно. Це рішення стосується лише оперативно-слідчих дій відповідних органів, а не доказів, наданих слідству чи суду свідками.

«Я повертаюся, щоб допомогти Україні боротися з корупцією, - заявив М.МЕЛЬНИЧЕНКО, - я не хочу, аби Україна перетворилася на бандитську державу».

«Я жертвую своєю безпекою заради того, аби справу Л.КУЧМИ було розглянуто в суді», - сказав він.

М.МЕЛЬНИЧЕНКО також дозволив оприлюднити номер телефону, по якому з ним можна зв’язатися в Ізраїлі: +972 547 64 74 69.

Як повідомлялося раніше, М.МЕЛЬНИЧЕНКО, який вів записи в кабінеті колишнього Президента Л.КУЧМИ, нині перебуває в Ізраїлі. Проти Л.КУЧМИ цього року було порушено кримінальну справу, яка базувалася, зокрема, на свідченнях М.МЕЛЬНИЧЕНКА та його аудіозаписах. Водночас Генеральна прокуратура поновила справу проти М.МЕЛЬНИЧЕНКА, порушену 2001 року «за розголошення державної таємниці». Цю справу було передано в СБУ, М.МЕЛЬНИЧЕНКО, ховаючись від переслідування, виїхав до Ізраїлю. Шевченківський районний суд Києва видав ордер на його арешт.

7 грудня Печерський районний суд Києва розпочав розгляд скарги адвокатів Л.КУЧМИ на порушення щодо нього кримінальної справи. Продовження розгляду скарги призначено на 9 грудня.