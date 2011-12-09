ВР ухвалила у першому читанні закон «про землю»

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 290 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом мораторій на продаж земель сільського господарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Григорій КАЛЕТНІК (фракція Партії регіонів) наголосив, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. За його словами, земельні ділянки сільськогосподарського призначення придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть набувати у власність за цивільно-правовими договорами лише:

громадяни України;

держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад . Він зазначив, що молоді спеціалісти, фермерські господарства, одержуватимуть землю за спеціальною пільговою процедурою.

Г.КАЛЕТНІК наголосив, що законопроектом передбачено, що одна особа зможе купити не більше 100 га землі.

Він також поінформував, що даним законопроектом передбачено обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична чи юридична особа зможуть орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області – не більше 5% земель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що дана особа має бути обов’язково зареєстрована за місцем розташування землі. Він зазначив, що це дасть можливість для збільшення щорічно надходжень до місцевих бюджетів на суму 4 мільярди гривень.

Цей законопроект визначає правові та економічні засади організації і функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів.

Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих у користування, на яких відсутні господарські будівлі і споруди та інші об’єкти нерухомого майна, здійснюється на конкурентних засадах (аукціонах), крім випадків, визначених Земельним кодексом України.

Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою за її вартість, визначену на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не може бути нижчою за її експертну грошову оцінку, встановлену на час продажу відповідно до закону.

Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів, які були набуті із земель державної та комунальної власності протягом 10 років з дня укладення договору відчуження.