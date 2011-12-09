Опозиційні депутати пропонують ВР висловити Москві своє занепокоєння

Група народних депутатів з фракцій НУ-НС та «БЮТ-Батьківщина» пропонують Верховній Раді України найближчим часом висловити свою позицію щодо порушення права на свободу вибору та мирних зібрань у Російській Федерації.

Як повідомила УНІАН у прес-службі народного депутата Ірини ГЕРАЩЕНКО, відповідний проект постанови зареєстровано сьогодні у парламенті від імені народних депутатів І.ГЕРАЩЕНКО, Ольги ГЕРАСИМ’ЮК, Олександра ТРЕТЬЯКОВА, Миколи ТОМЕНКА, Остапа СЕМЕРАКА, Василя ДЕРЕВЛЯНОГО та Дмитра ШЛЕМКА.

Автори документа вважають, що український уряд та Міністерство закордонних справ України мають «продемонструвати політичну волю та приєднатися до критичних оцінок авторитетних міжнародних організацій щодо виборів у Російській Федерації і розгону мирних демонстрацій, а також заявити про недопустимість перешкоджання виконанню професійних обов`язків журналістів» . Вони нагадують, що під час розгону демонстрації на Манежній площі постраждав і український журналіст.

«Ми солідарні з росіянами, які виступають проти фальсифікації виборів до Державної думи Росії. Право на свободу вибору важливе для громадян будь-якої країни», – підкреслюють автори проекту постанови.

Також депутати наголошують, що Державна дума Росії завжди «дуже чутлива до подій, які відбуваються в Україні і часто реактивно робить заяви щодо ситуації в нашій державі. То з приводу мови, то з приводу інтеграції України до НАТО, то щодо українських виборів». «Неправильно, що український парламент демонструє «містечкову» позицію, коли важливі події в сусідній державі, яка є нашим стратегічним партнером, не знаходять відображення у парламентській дискусії, – вважають автори документа.

«Ми розглядаємо взаємини з Російською Федерацією як дружні, добросусідські і партнерські. Ми - за демократичну і сильну Росію, де захищаються права людини, є право вибору, свобода слова і право на вільне зібрання. Адже ці проблеми актуальні і для України. Захист прав і свобод людини є нашим спільним зобов’язанням перед авторитетними міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи. Переконані, Верховна Рада має чесно про це говорити, це додасть нашим взаєминам чесності», - підкреслюють депутати.

Опозиційні депутати пропонують ВР ухвалити заяву щодо порушення права на свободу мирних зібрань у Російській Федерації. “Верховна Рада України висловлює своє занепокоєння останніми подіями у Російській Федерації та реакцією влади Російської Федерації на мирні акції громадян, в ході яких вони реалізували своє право на свободу зібрань і вільне вираження точки зору”, – йдеться у запропонованому документі.

Депутати нагадують, що 4 грудня 2011 року у Російській Федерації відбулися вибори до Державної думи Російської Федерації, під час яких, за оцінками міжнародних спостерігачів ОБСЄ та ПАРЄ, було зафіксовано суттєві порушення, зокрема, використання адміністративного ресурсу для впливу на хід волевиявлення, недостатність умов для чесного змагання та відсутність незалежних медіа, факти вкидання кількох бюлетенів однією особою, масові голосування за відкріпними талонами. Своє занепокоєння ходом виборів в Російській Федерації висловив і Європейський Союз, наголошуючи на наявності численних процедурних порушень, відсутності неупередженості ЗМІ і перешкоджанні незалежному моніторингу перебігу виборів.

5 грудня у Москві почалися мирні масові акції на знак протесту, які були розігнані із застосуванням сили. В результаті зіткнень з правоохоронними органами постраждали громадяни, представники неурядових організацій та російської опозиції, журналісти. Серед постраждалих на Манежній площі у Москві є і український журналіст, які готував сюжет з місця подій.

“Верховна Рада України висловлює занепокоєння через порушення прав людини та звертається до російської влади з проханням дотримуватись взятих на себе зобов`язань в рамках членства у Раді Європи та не допускати порушення прав та свобод людини.

Верховна Рада України вимагає від українського уряду та Міністерства закордонних справ України продемонструвати політичну волю та приєднатися до критичних оцінок авторитетних міжнародних організацій щодо виборів у Російській Федерації і розгону мирних демонстрацій, а також заявити про недопустимість насильницького перешкоджання виконанню професійних обов`язків, застосованого проти українського журналіста”, – йдеться у тексті запропонованої заяви.