Кучму рішення суду не заспокоїло - він хоче знайти провокаторів

Колишній Президент України Леонід КУЧМА називає «необхідним, але недостатнім» сьогоднішнє рішення Печерського райсуду Києва, який визнав безпідставність порушення стосовно нього кримінальної справи за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це йдеться в коментарі Л.КУЧМИ, переданому УНІАН його адвокатами Сергієм УЛЬЯНОВИМ і Віктором ПЕТРУНЕНКОМ.

«Ухвалене сьогодні рішення – необхідне, але не достатнє. Недостатньо зняти підозри з Президента КУЧМИ, але залишити їх на українській владі, на самій державі. Необхідно змити пляму з репутації країни. А це неможливо до моменту, доки не будуть знайдені дійсні організатори і замовники цієї найстрашнішої антиукраїнської провокації новітнього часу – «касетного скандалу» і зникнення Георгія Гонгадзе», - наголосив Л.КУЧМА.

Він заявив, що «лише знайшовши справжніх керівників цієї змови проти основ держави, Україна може довести всьому світу, що вона здатна захищати свої інтереси».

Як сказав Л.КУЧМА, його мета - не тільки реабілітація його особисто. «Справа моєї честі – повернення доброго імені не тільки КУЧМИ, а й України, на чолі якої я стояв більше десятиліття», - наголосив він.

Л.КУЧМА заявив, що наполягає на тому, щоб розслідування «касетного скандалу», пошук його замовників і дійсних винуватців вбивства Г.Гонгадзе були продовжені. При цьому він запевнив, що зі свого боку готовий зробити для цього все, що тільки може бути потрібно від нього.

«На сам кінець хочу щиро подякувати всім тим, хто не повірив в абсурдні звинувачення і в ці непрості для мене місяці надавав так потрібну мені моральну підтримку», - відзначив Л.КУЧМА.

У свою чергу його адвокати, коментуючи рішення суду, що відмінив постанову про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ, відзначили, що «із самого початку кримінального переслідування Леоніда Даниловича було очевидним, що він непричетний до трагічних подій, що сталися з Георгієм Гонгадзе, і тому немає і не могло бути законних підстав для порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ».

За словами адвокатів, вони «вказували на фальсифікації та незаконність так званих «записів МЕЛЬНИЧЕНКА», його заздалегідь неправдиві, а точніше лжесвідчення, які послужили основою для кримінального переслідування другого Президента України».

Як сказали захисники, «не існує жодної експертизи і жодного фахівця, які б виключили монтаж записів МЕЛЬНИЧЕНКА». «Ми наголошуємо, що в матеріалах справи існують беззаперечні дані, що свідчать про монтаж і фальсифікацію записів розмов у кабінеті Президента, а також про надання М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ неправдивих свідоцтв органу досудового слідства», - заявили С.УЛЬЯНОВ і В.ПЕТРУНЕНКО.

Крім того, нагадали вони, 20 жовтня 2011 року Конституційний Суд України роз`яснив положення статті 62 Конституції, що діє з 1996 року, щодо доказів, одержаних незаконним шляхом. «Це поклало край юридичним суперечностям і позбавило наших процесуальних опонентів можливості стверджувати, що записи МЕЛЬНИЧЕНКА можуть мати якесь доказове значення у кримінальній справі», - наголосили адвокати.

За їхніми словами, скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ означає, що правоохоронні органи в рамках кримінальної справи за фактом вбивства Г.Гонгадзе мають необмежені можливості для встановлення всіх без винятку осіб, причетних до здійснення незаконного прослуховування кабінету Президента, монтажу і фальсифікації записів.

«Тільки встановивши всіх без винятку осіб, причетних до здійснення спецоперації з незаконного прослуховування кабінету Президента, монтажу і фальсифікації записів, буде можливо встановити реальних організаторів «касетного скандалу» і замовників вбивства Георгія Гонгадзе», - наголосили адвокати Л.КУЧМИ.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура в березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачували в перевищенні владі та службових повноважень, що призвели згодом до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст. 166 Кримінального кодексу в редакції 1960 року).

Л.КУЧМІ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента С.УЛЬЯНОВ і В.ПЕТРУНЕНКО подали скаргу в Печерський райсуд Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.

Сьогодні, 14 грудня, Печерський районний суд визнав, що Генеральна прокуратура безпідставно порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ.