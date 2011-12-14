Лише 8% українців вважають, що зовнішня політика відповідає інтересам держави

Майже половина українців - 46,5% - дотримуються думки, що нинішня зовнішня політика України не відповідає її національним інтересам.

Про це УНІАН повідомили у Центрі Разумкова з посиланням на результати проведеного соціологічного дослідження.

Опитування показало, що 32,6% респондентів вважають, що нинішня політика України частково відповідає національним інтересам, і лише 8,0% – що повною мірою відповідає. Важко було відповісти на запитання – 12,8%.

До того ж, 46,5% респондентів вважають, що Україна не є самостійною у формуванні власної зовнішньої політики, ще 32,8% - що вона є не цілком самостійною, і лише 10,1% - що вона цілком самостійна у формуванні зовнішньої політики. Не визначились з відповіддю –10,6% респондентів.

Крім того, згідно з результатами дослідження, 47,3% респондентів зазначили, що міжнародний імідж України впродовж року, що минає, змінився на гірше; на покращення іміджу вказують лише 5,9% опитаних, 29,1% вважають, що він не змінився. Не відповіли – 5,9%.

На запитання, чи є на Ваш погляд нинішня зовнішня політика України послідовною і виваженою, 66,0% сказали, що “ні”, вважають її такою – 17,2%, 16,8% опитаних було важко відповісти. З тим, що політика є економічно ефективною, погодились 11,4%, не погодились – 70,2%, не могли визначитись 18,2%. Те, що зовнішня політика України є зрозумілою для країн-партнерів, підтримують 12,5%, а 62,2% - висловились проти, ще 25,3% - не змогли визначитись щодо цього питання.

Крім того, 69,7% респондентів не вважають зовнішню політику зрозумілою для суспільства, навпаки думають 14,1%, а 16,1% - важко було відповісти на поставлене запитання.

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 8 листопада 2011 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.