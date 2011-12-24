Голова ЄНП: Тимошенко продовжують переслідувати

Президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС вважає, що сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Києва про визнання законності вироку колишньому прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО є продовженням антидемократичних дій влади.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це європейський політик написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

"Сьогодні український апеляційний суд підтвердив 7-річний вирок Юлії ТИМОШЕНКО. По суті, суд залишив у силі недемократичні та політично вмотивовані дії уряду. Дуже шкода", – цитує В.МАРТЕНСА сайт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила без змін вирок, винесений екс-прем’єр-міністру України Ю.ТИМОШЕНКО 11 жовтня Печерським районним судом столиці у «газовій справі», який передбачає позбавлення екс-прем'єра волі строком на 7 років і зобов’язує її сплатити компенсацію за збитки, завдані внаслідок реалізації газових угод у 2009 році НАК "Нафтогаз України" у розмірі 1,5 млрд. грн.