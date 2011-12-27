У МЗС обіцяють безвізовий режим ще з чотирма країнами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН на брифінгу.

«Наступного року у нас є серйозні підстави розраховувати, що нам вдасться встановити безвізовий режим з Малайзією, Сінгапуром, Уругваєм, Чилі, скасувати візи для власників дипломатичних паспортів з Південною Кореєю, Кувейтом», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, в МЗС України також розраховують, що на літній період будуть скасовані візи для українських туристів, які поїдуть до Хорватії. Крім того, він зазначив, що є підстави розраховувати, що буде поставлено остаточну крапку в питаннях введення практики видачі десятирічних американських віз.

О.ВОЛОШИН також нагадав, що за 2011 рік підписані або вступили в силу угоди про скасування віз з Ізраїлем, Боснією і Герцеговиною, Сербією, Бразилією, Аргентиною та Туреччиною.