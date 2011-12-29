Турчинов і Томенко кажуть, що подивляться на дії Королевської

Партія “Батьківщина” готова співпрацювати з усіма реальними опозиційними політичними силами.

Про це під час прес-конференції заявив перший заступник лідера партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи продовжиться співпраця між “Батьківщиною” та Українською соціал-демократичною партією, яку минулого тижня очолила депутат від “БЮТ-Батьківщини” Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

“Ми співпрацюємо з усіма реальними опозиційними силами”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

О.ТУРЧИНОВ підтвердив, що знав про намір Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ очолити УСДП. “Мене проінформували про ситуацію. Я цю інформацію взяв до відома. Кожен для себе особисто приймає рішення щодо своєї відповідальності і політичної діяльності”, - сказав він.

Зі свого боку один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО зауважив, що ситуація з виходом деяких депутатів із “Батьківщини” та переходом до УСДП обговорювалася на засіданні фракції. “Ми обговорювали це питання і ми будемо виходити з реальних дій, які кожен народний депутат буде застосовувати”, - сказав М.ТОМЕНКО. За його словами, якщо народні депутати, які перейшли до іншої політичної сили, будуть діяти у відповідності з рішенням фракції “БЮТ-Батьківщина”, то співпраця з ними продовжуватися, а якщо будуть діяти всупереч цій лінії, то фракція ухвалюватиме відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня відбувся з’їзд УСДП, на якому було ухвалене рішення, що цю партію очолить депутат з фракції “БЮТ-Батьківщина” Наталія КОРОЛЕВСЬКА. Разом з нею до політради УСДП увійшли депутати Євгеній СУСЛОВ та Олексій ЛОГВИНЕНКО, які написали заяви про вихід з партії “Батьківщина”.