Луценко і Тимошенко схвалили злиття партій?
08:45, 29 грудня 2011Політика
2024 0
Самооборонці твердять: лідер у темі
|Юрій ГРИМЧАК
«Один із заступників керівника партії Народна Самооборона Сергій Луценко також брав участь у цих перемовинах, тобто, на сьогоднішній день, сказати, що Ю.Луценко, якось не в темі, або не знає про події, ну погодьтеся — це неправильно. І я думаю, Ю.Тимошенко так само», — заявив Ю.Гримчак.
«Є людський ресурс у партії, у всіх областях є обласні організації, де сильніші, де слабкіші, але є у всіх областях. На сьогодні ми об`єднуємо швидше людський ресурс, ніж фінансовий, матеріальний ресурс. Тобто ми сьогодні об`єднуємо людський ресурс, а фінанси прийдуть», — зазначив депутат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter