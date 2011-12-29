Луценко і Тимошенко схвалили злиття партій?

Керівники партій «Батьківщина» і «Народна самооборона» Юлія Тимошенко і Юрій Луценко, знають про об’єднання їхніх політичних сил і підтримують цей процес. Про це пише ZN.UA з посиланням на заяву в ефірі 5 каналу народного депутата від НУНС Юрія Гримчака.

«Один із заступників керівника партії Народна Самооборона Сергій Луценко також брав участь у цих перемовинах, тобто, на сьогоднішній день, сказати, що Ю.Луценко, якось не в темі, або не знає про події, ну погодьтеся — це неправильно. І я думаю, Ю.Тимошенко так само», — заявив Ю.Гримчак.

«Є людський ресурс у партії, у всіх областях є обласні організації, де сильніші, де слабкіші, але є у всіх областях. На сьогодні ми об`єднуємо швидше людський ресурс, ніж фінансовий, матеріальний ресурс. Тобто ми сьогодні об`єднуємо людський ресурс, а фінанси прийдуть», — зазначив депутат.