В Азарова уточнили: покращення життя «не різке» й припадає на кінець року

"Жовта преса" перекручує заяви прем`єра Миколи Азарова, зокрема, щодо зростання купівельної спроможності українців, заявили у секретаріаті Кабміну.

"Прем`єр-міністр не говорив про "різке" зростання, і в цьому можна переконатись, звернувшись до стенограм його публічних виступів. Натомість Микола Азаров заявляв, що політика уряду веде до зростання купівельної спроможності громадян. І це правда", - йдеться у заяві Кабміну, яку цитує ТСН.

За словами представників секретаріату, "жовта преса" вдається до підміни понять і пересмикування інформації Держстату про структуру витрат населення". "Так, недобросовісні опоненти посилаються на дані обстеження домогосподарств за 1 півріччя 2011 року, хоча наразі вже кінець року. По-перше, природно, що прем`єр-міністр використовує найсвіжіші оперативні дані, які є в його розпорядженні. І вони однозначно свідчать про активізацію споживчих витрат", - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Микола Азаров, оцінюючи «правильну» політику уряду, заявив, що доказом цього є зростання купівельної спроможності громадян. За його словами, українці стали більше купувати продовольчих продуктів (зросло споживання м’яса, а овочів і фруктів населення купило в 1,5 рази більше, ніж минулого року).

Характерно, наголосив М.Азаров, що споживча активність стосується не тільки товарів першої необхідності: у цьому році було українці придбали в 2 рази більше б/у автомобілів, на 30% - нових авто, у 1,5 рази — телевізорів, на 30% - супутникових антен, а мобільних телефонів — у 16 разів більше тощо.

«Якщо населенню не вистачає на продукти харчування, хіба вони купуватимуть супутникові антени?» — риторично запитав М.Азаров. Він впевнений, що це «абсолютно об’єктивні дані, які свідчать, про те, що купівельна спроможність населення зростає».

Напередодні прем’єр-міністр заявив, що про позитив у 2011 році свідчить зростання витрат населення на культурний відпочинок: «Коли важко, то в музеї і на концерти не ходять - економлять».

Втім, наведені головою уряду дані розходяться з офіційною статистикою. Дані Держстату свідчать, що основна частка витрат українців припадає на продукти харчування — 54,7%. В цілому витрати домогосподарств зросли на 14%. При цьому частка витрат на "відпочинок і культуру" зросла з 1,6% до 1,7%, що знаходиться в межах статистичної похибки. Враховуючи, що витрати на одного члена домогосподарства складали 1,298 тис гривень на місяць, українець у середньому витрачав на "відпочинок і культуру" — 70 гривень (ціна одного квитка в кінотеатр, театр або ціна однієї книги).