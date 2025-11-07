РФ атакувала енергетику в чотирьох областях: введені жорсткіші графіки відключень світла

Як зазначили у Міненерго, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Російська Федерація вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру чотирьох областей України. Внаслідок ударів частина споживачів залишилися без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що ворог завдав ударів по енергетиці Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - наголошується у повідомленні.

У Міненерго додали, що 7 листопада у більшості регіонів України будуть почергово відключати світло споживачам з 8:00 до 21:00. Також з 8:00 до 22:00 діятимуть обмеження для промисловості і бізнесу.

Компанія ДТЕК змінила графіки погодинних відключень на 7 листопада для Дніпропетровщини та Києва.

Згідно з оновленим графіком у столиці залишилося півтори черги споживачів, які будуть зі світлом увесь день, тобто зменшилася кількість киян, які будуть зі світлом 24 години.

У Дніпрі та області, згідно з оновленим графіком теж поменшало кількість споживачів, які будуть зі світлом до кінця дня.

Оновилися графіки відключень і для Одеської та Київської областей на 7 листопада. На Одещині поменшало щасливчиків, які будуть зі світлом протягом усього дня, а в одній з підчерг загальна тривалість відключень протягом дня зросла до 5 годин.

На Київщині також зменшилася кількість споживачів, які будуть зі світлом усі 24 години. Споживачі однієї з підчерг, згідно з новим графіком сидітимуть без світла протягом дня 4 години.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

З початку осені Росія активізувала енергетичний терор нашої держави. В ніч на 30 жовтня ворог втретє з початку жовтня масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. В результаті ударів зафіксовані руйнування, є постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення.

Напередодні Росія вчергове атакувала енергетичну інфраструктури Чернігівщини та Харківщини, внаслідок чого частина споживачів залишилися без електропостачання.

Очільник "Укренерго" Віталій Зайченко констатував, що ворог змінив тактику та прагне довести енергосистему до непридатного стану.

