Яценюк заявляє, що з рук Януковича нічого не візьме

Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не прийме пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА очолити уряд, якщо така буде.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"З рук Президента ЯНУКОВИЧА я не прийму ніякої посади. І хочу нагадати, що, коли він прийшов у офіс Президента, він запрошував мене працювати в уряді, і я публічно йому відмовив. У мене вже цей шанс був", підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він сказав, що все ж таки розраховує стати прем`єр-міністром, але лише в тому випадку, якщо опозиція виграє парламентські вибори й сформує свій уряд.

"Якщо все буде так, як ми плануємо й домовляємося в опозиції, то ми отримаємо більшість. А якщо так відбудеться, то ЯНУКОВИЧ втратить можливість призначати свого прем`єра і свій склад уряду. Ми готові, якщо буде більшість у Верховній Раді, забрати у Президента ЯНУКОВИЧА уряд", - зазначив А.ЯЦЕНЮК.