Томенко каже, що до фракції БЮТ вже черга з нардепів стоїть

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО повідомив, що про намір вступити до фракції «БЮТ-Батьківщина» заявили багато народних депутатів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА.

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно розколу у партії «Батьківщина», він заявив, що кожна опозиційна політична сила, особливо та, яка перебуває в реальній опозиції, як «Батьківщина», повинна проходити такий природний шлях.

«Якщо одна людина виходить, а дві заходять, то це йде відповідний природний процес. І в цьому нема трагедії», - наголосив він.

Окрім того, М.ТОМЕНКО поінформував, що багато позафракційних депутатів та депутатів з інших опозиційних фракцій заявили про намір вступити у фракцію «БЮТ-Батьківщина». Водночас, за словами М.ТОМЕНКА, «ми не поспішаємо форсувати прийом у фракцію».

Коментуючи вихід депутатів із фракції, їх перехід в інші партії чи створення нових проектів, М.ТОМЕНКО сказав, що дотримується тієї точки зору, що «боротися за свободу Юлії ТИМОШЕНКО необхідно в партії ТИМОШЕНКО, а не шляхом створення нових політичних партій».

М.ТОМЕНКО також повідомив, що до об’єднавчого процесу, який партія «Батьківщина» вже розпочала з «Народною самообороною», ближчим часом можуть долучитися й інші опозиційні політичні партії.