Лавринович повідав, що на Тимошенко «є ще ціла низка кримінальних справ»
12:33, 29 грудня 2011Політика
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Коли екс-прем’єра відправлять по етапу
Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ відмовився прогнозувати можливі строки переведення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до місця відбування покарання.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що коли набуває чинності вирок суду, оформлюються усі необхідні документи і в суду не залишається питань, то більше немає підстав для затримки з етапуванням засудженого до місця відбування покарання.
За словами міністра, у випадку з Ю.ТИМОШЕНКО є ще ціла низка кримінальних справ, іде досудове слідство, тому, «як вирішиться питання, я не можу прогнозувати».
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