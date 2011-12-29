Лавринович повідав, що на Тимошенко «є ще ціла низка кримінальних справ»

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ відмовився прогнозувати можливі строки переведення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до місця відбування покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що коли набуває чинності вирок суду, оформлюються усі необхідні документи і в суду не залишається питань, то більше немає підстав для затримки з етапуванням засудженого до місця відбування покарання.

За словами міністра, у випадку з Ю.ТИМОШЕНКО є ще ціла низка кримінальних справ, іде досудове слідство, тому, «як вирішиться питання, я не можу прогнозувати».