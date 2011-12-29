Новорічне привітання Януковича збираються слухати 71,5% українців

Новорічне привітання Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА збираються слухати 71,5% жителів України.

Такими є передані агентству УНІАН дані опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 16 грудня.

За даними опитування, у Центральному регіоні слухатимуть привітання Президента 63,9% респондентів, у Західному – 71,6%, у Східному – 75,6%, у Південному – 79,3%.

Водночас 38,1% збираються слухати новорічне привітання Президента Росії. При цьому у Західному регіоні України − 11%, у Центральному – 29,3%, у Східному – 53,9%, у Південному – 58%.

73,4% опитаних мають намір відзначати Новий рік лише за київським часом, 22,9% − і за київським, і за московським, 0,9% − лише за московським часом, 0,6% − за іншим часом.

Відповідно до результатів опитування, 76% респондентів планують святкувати Новий рік вдома (64,6% – тому що вважають це сімейним святом, а 11,4% – оскільки не мають грошей на інший відпочинок ), 15,7% – у гостях, 2,1% – у ресторані чи барі, 0,4% – за кордоном, 0,4% – на туристичній базі в Україні, 0,9% – на роботі, 0,8% – в інших місцях.

92,5% громадян України збираються святкувати Новий Рік і православне Різдво, 61,3% − Старий Новий Рік. Лише 10,3% збиралися святкувати католицьке Різдво, хоча святом його вважають 49% опитаних.

Традиційно дещо рідше, ніж у середньому по країні, святкують Новий рік жителі Західного регіону (85,1%), зате частіше, ніж загалом по країні, тут святкують православне Різдво (97,4%) та Старий Новий рік (77,6 %).

Рідше Новий рік святкують люди похилого віку − ті, кому 60 і більше років (82,7%). Чим молодші респонденти, чим частіше вони святкують Старий Новий рік.

Частка тих, хто відзначає це свято, зростає від 55,9% серед тих, кому 60 і більше років, до 66,7% серед молодих людей віком від 18 до 29 років.

Так само дещо вищою серед молоді порівняно із найстаршою віковою групою є частка тих, хто святкує православне Різдво (90,3% серед респондентів віком понад 60 років і 94,5% серед тих, кому менше 30 років) і католицьке Різдво (відповідно 8,4% і 13,8%).

Було опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Опитування здійснювалося у 131 населених пунктах (з них 79 міських та 52 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.