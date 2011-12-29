Волга святкуватиме за ґратами

Шевченківський районний суд Києві відмовився обрати для колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя ВОЛГИ міру запобіжного заходу, не пов’язану з триманням під вартою.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд відмовив адвокатам В.ВОЛГИ у задоволенні відповідного клопотання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на першому засіданні у справі В.ВОЛГИ адвокати просили суд звільнити їхнього підзахисного з-під варти у зв’язку з погіршення стану здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, В.ВОЛГА очолював Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг із березня 2010 року.

19 липня 2011 року його було затримано слідчим Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ.

Генпрокуратура порушила проти В.ВОЛГИ кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 Кримінального кодексу України (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовцями, які обіймають відповідальні посади, за попередньою змовою групою осіб).

20 липня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід В.ВОЛЗІ у вигляді утримання під вартою.

25 липня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив В.ВОЛГУ з посади голови Держфінпослуг.

12 вересня стало відомо, що Генпрокуратура порушила стосовно В.ВОЛГИ ще одну кримінальну справу. Встановлено, що В.ВОЛГА в 2010 році прийняв на державну службу до Держфінпослуг людину, яка надавала йому послуги водія й одержувала державні кошти у вигляді заробітної плати на посаді головного фахівця одного з відділів.

Стосовно вказаних осіб порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становище) Кримінального кодексу України).

У листопаді суд продовжив строк утримання В.ВОЛГИ під вартою до 19 січня 2012 року.