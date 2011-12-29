МВС України вийшло у Facebook і Twitter

Міністерство внутрішніх справ України створило у соціальній мережі Facebook і в сервісі мікроблогів Twitter по три своїх акаунти українською, російською та англійською мовами, на яких, у режимі реального часу, розміщуються всі новини про діяльність міністерства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків із громадськістю МВС України, такі канали інформування українських і іноземних громадян щодо діяльності МВС з’явилися за дорученням міністра Віталія ЗАХАРЧЕНКА і є одним із способів налагодити більш тісне спілкування органу влади із громадськістю.