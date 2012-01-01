Гриценко: Янукович міг увійти в історію, натомість, він в неї вляпався

Лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО прогнозує, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбудеться не раніше парламентських виборів.

Про це він заявив у прямому ефірі радіо «Ера», повідомляє прес-служба А.ГРИЦЕНКА.

«У січні, лютому, березні не було жодних сумнівів ні у Києві, ні в Брюсселі, що угода буде підписана, - нагадав А.ГРИЦЕНКО. – Але ЯНУКОВИЧ наробив стільки дурниць, включаючи арешти ТИМОШЕНКО і ЛУЦЕНКА, придушення акцій протесту, тиск на журналістів, що це довело до точки кипіння наших партнерів з Європи. Вони не те що підписувати – не хочуть навіть парафувати, тобто погодити текст».

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що В.ЯНУКОВИЧ мав унікальну можливість увійти в історію. «Натомість, він в неї вляпався, а разом з Президентом і вся країна», - сказав народний депутат.

Прогнозуючи подальші події, А.ГРИЦЕНКО висловив переконання, що Угода про асоціацію з ЄС може бути підписана лише після виборів народних депутатів України, які пройдуть восени цього року.

«Воно відбудеться – якщо відбудеться – лише після завершення парламентських виборів в Україні. Тобто рік втрачено», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він також зауважив, що в той же час у Франції, Німеччині та інших європейських державах проходитимуть вибори. «Не важко передбачити, що практично всі уряди в Європі будуть відсторонені від влади, тому що Єврозона зараз у глибокій кризі. Доведеться з новими людьми налагоджувати відносини. Й у списку пріоритетів європейських країн будуть домінувати внутрішні питання. Українське питання буде на 10-му, або навіть на 110-му місці», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про Угоду про асоціацію, яка включатиме зону вільної торгівлі, в 2007 році.

19 грудня 2011 року на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Наприкінці грудня у Міністерстві закордонних справ України наголосили, що парафування Угоди про асоціацію між Україною та ЄС очікується у середині лютого.