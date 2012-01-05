Янукович-молодший зібрався підняти українське кіно

Член фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ цього року розвиватиме кінематограф, Інтернет і автоспорт.

Про це повідомляє прес-служба народного депутата.

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що сучасний кінематограф - не менша можливість для України закріпитися в Європі, ніж, наприклад, Євро-2012.

На думку депутата, цьому сприятиме збільшення фінансування національного кінематографа до 176 мільйонів гривень, що передбачено в держбюджеті-2012.

В.ЯНУКОВИЧ висловився за створення української кіноасоціації і вдосконалення законодавства. «Курс протекціонізму кіно ми повинні захистити на вищому рівні - новим законом «Про кінематографію». Не можна вічно возитися із застарілим документом. До розробки законопроекту спільно з Держкіно ми залучимо максимально широку аудиторію: продюсерів, режисерів, акторів – всіх, хто працює на цьому ринку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також планує просувати ухвалений у першому читанні законопроект про підтримку розвитку національної індустрії програмного забезпечення.

«Упевнений, до другого читання ми зробимо документ ще більш удосконаленим – врахуємо всі правки і рекомендації від IT-сфери. Переконаний, робота в Мережі повинна бути безпечною. Україна як держава вже сьогодні зіткнулася із серйозними проблемами через безпросвітне піратство. Для вирішення цих проблем спільно з IT-асоціацією ми працюємо над стратегією розвитку українського Інтернету. Упевнений, цей план повинен бути створений усередині Мережі, її безпосередніми «жителями». Із січня займемося організацією серії «круглих столів», зустрічей і бесід, щоб зібрати максимальну кількість пропозицій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.