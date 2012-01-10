Депутати 1-го скликання закликають Верховну Раду не брати гріх на душу

Дванадцять народних депутатів Верховної Ради першого скликання закликають своїх нинішніх колег блокувати ухвалення закону про можливість передачі української газотранспортної системи в оренду або достроково скласти з себе повноваження і призначити дострокові парламентські вибори.

Про це йдеться у переданому УНІАН відповідному зверненні, підписаному Володимиром ПИЛИПЧУКОМ, Олесем ШЕВЧЕНКОМ, Левком ЛУК’ЯНЕНКОМ, Богданом ГОРИНЕМ, Арсеном ЗІНЧЕНКОМ, Олександром БАРАБАШЕМ, Олександром КОСТЮКОМ, Яковом ЗАЙКОМ, Іваном БОЙКОМ, Олександром ГУДИМОЮ, Олександром ПІСКУНОМ та Миколою ПОРОВСЬКИМ.

"Ми, народні депутати Верховної Ради України 1-го скликання, звертаємось до вас із проханням і вимогою припинити розбазарювання національних надбань України. Запланована, організована Партією регіонів і здійснена кожним з вас особисто здача газотранспортної системи України Росії буде злочином перед народом України, зрадою її національних інтересів, порушенням даної вами присяги, але не розв’яже і не вирішить надуманих і штучно створених олігархами газових проблем України", - йдеться у зверненні.

Його автори наголошують, що для забезпечення потреб населення України достатньо газу власного видобутку. "Україна повинна перестати купувати газ в Росії задля задоволення виробничих потреб олігархів за кошти бюджету, тобто за кошти всіх громадян України – платників податків. Чому весь народ України має сплачувати податки до бюджету для того, щоб за них закупити газ олігархам? Чому вони не хочуть закуповувати газ за власні кошти, а отримавши прибутки, виводять їх за межі України в офшори і штучно створюють заборгованість перед бюджетом і «Нафтогазом?", - запитують колишні депутати у своїх нинішніх колег.

"Молдова, Вірменія, Білорусь віддали свої ГТС Росії – і в них економічне процвітання не наступило. Чому Польща, Німеччина, Італія, Болгарія не віддають "Газпрому" Росії свої ГТС? А коли бізнесменів цих країн перестала влаштовувати контрактна ціна на російський газ, вони подали до Стокгольмського суду і отримали бажані знижки цін на газ. Чому українська влада відмовляється йти таким самим шляхом? Можливо, тому, що за здачу нашої ГТС Росії ви розраховуєте мати чи вже маєте персональну вигоду?", - наголошується у зверненні.

Колишні депутати нагадують, що ГТС України забезпечує газорозподіл між українськими споживачами і може бути економічно ефективною внаслідок зміни тарифів з Росією.

"Україна планує збільшити обсяги газу власного видобутку, розпочати видобуток сланцевого газу, отримувати через термінали зріджений газ. Врешті, Україна може отримувати газ і через Європу, коли він туди надходитиме з Середньої Азії по газогонах, які проектуються і плануються до будівництва. Але якщо ГТС України буде під контролем "Газпрому" – в оренді, у власності чи в консорціумі, – то Росія нічого з переліченого Україні не дозволить, бо їй буде не вигідно, щоб Україна зменшувала обсяги закупівель російського газу. Тобто будь-який вид втрати контролю України над власною ГТС піде на шкоду її економіці і на додаткові збитки її громадянам", - переконують вони.

"Якщо ви, депутати провладної більшості парламенту України, не маєте хабарів від здачі української ГТС Росії, але маєте совість і нічого не можете вдіяти, щоб здійснити економічні перетворення, зокрема в газовому секторі, на благо українців, – не чиніть злочин, не беріть гріх на душу, а майте мужність достроково скласти з себе повноваження і призначте дострокові вибори. Ми, депутати першого скликання, що організували відновлення державної незалежності України, мали таку мужність і так вчинили, коли не зуміли дійти згоди і не змогли зупинити погіршення становища в українській економіці", - закликали своїх колег депутати Верховної Ради 1-го скликання.