Донецький мер не може назвати людьми тих, хто пошкодив портрети Януковича

Неповагою до своєї держави, батьківщини і влади назвав донецький міський голова Олександр Лук`янченко дії людей, які залили фарбою рекламні щити із зображенням Президента України Віктора Януковича. Про це мер сказав на прес-конференції в середу, відповідаючи на запитання кореспондента «Острова».

«Я не думаю, що етично зробили ті люди, якщо їх можна назвати ... які заляпали чорнилом або фарбою портрети президента. Це неповага до своєї держави, своєї батьківщини і влади », - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві, Львові, Запоріжжі, Рівненській та Закарпатській областях невідомі залили фарбою або порвали білборди із зображенням Януковича.