МЗС обіцяє не сердитися на Чехію за чоловіка Тимошенко

У МЗС України сподіваються, що надання притулку в Чехії чоловіку екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Олександру ТИМОШЕНКУ не матиме політичних наслідків для розвитку двосторонніх відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Політичних наслідків для розвитку українсько-чеських відносин ця подія не буде мати. Ми сподіваємося на це, тому що Чехія для нас є дуже важливим партнером у Європі», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він підтвердив, що О.ТИМОШЕНКО отримав у Чехії статус біженця. «Він дійсно має статус біженця й отримав його за власним бажанням», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

За словами речника МЗС, це стандартна ситуація, яка не має під собою політичного підтексту, оскільки чеське законодавство не містить норму, яка б називалася «політичний притулок».