Турчинова не пустили на суд до Луценка

Печерський районний суд Києва не дозволив першому заступнику голови партії «Батьківщина» Олександру ТУРЧИНОВУ бути присутнім на засіданні з розгляду кримінальної справи екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання О.ТУРЧИНОВ прийшов до суду, водночас один із представників державного обвинувачення Дмитро ЛОБАНЬ повідомив, що вказана особа допитувалася як свідок під час досудового слідства, а тому не може бути присутньою в залі засідань.

Натомість Ю.ЛУЦЕНКО звернув увагу суду, що слідчі дійсно допитували О.ТУРЧИНОВА, але у списку свідків, які повинні допитуватися в суді, його немає.

Тим не менш, судді, порадившись на місці, прийняли рішення про видалення О.ТУРЧИНОВА із зали засідань.