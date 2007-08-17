Кузьмук зізнався, що свідомо гасив ”фосфорну” пожежу забороненим способом

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК особисто розпорядився гасити водою з піноутворенням жовтий фосфор під час аварії вантажного потягу під Львовом, усвідомлюючи, що це заборонено інструкцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КУЗЬМУК заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я не можу не сказати вам, що у перші години аварії я прийняв рішення гасити (фосфор) водою. Я розумів і знав, що це не той спосіб, який потрібен, але іншого не було”, - сказав О.КУЗЬМУК.

За його словами, у інструкції щодо жовтого фосфору також написано, що при нагріванні цистерни вибухають, і саме тому для їх охолодження було застосовано воду. “Я сам став біля цистерн і стояв до тих пір, поки вони не були охолоджені”, - сказав віце-прем`єр.

О.КУЗЬМУК додав, що таке рішення він приймав на підставі моделі вибуху жовтого фосфору, розробленої Львівським університетом. “Якби вибухнуло 10 цистерн, продуктами горіння була б уражена територія радіусом 180 км, і зона суцільного вогню була б у радіусі 5 км, тому перше питання - і це непросте було для мене рішення – охолодження цистерн”, - пояснив він.

О.КУЗЬМУК також повідомив, що завтра, 18 серпня, до Києва приїдуть казахські експерти для ознайомлення з результатами експертиз, зроблених українською стороною. Після цього, за його словами, результати експертиз, зроблені обома сторонами, будуть спрямовані до Генпрокуратури, яка зробить остаточний висновок про причини аварії.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що у разі доведення провини казахської сторони, Україна позиватиметься до Казахстану з метою відшкодування збитків, завданих аварією.

Довідка УНІАН. 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди поблизу станції Ожидів Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин відбулася аварія вантажного потягу. Поїзд складався з 58 вагонів, зокрема 15 спеціальних цистерн по 50 тонн кожна з жовтим фосфором. У результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 з яких загорілися.

Під час ліквідації пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, в зону поразки потрапило 14 населених пунктів Буського району і окремі території Радехівського і Бродівського районів області.

Наслідки аварії були ліквідовані 27 липня.

Одразу після аварії фосфор, що горів, гасили водою. Однак спеціалісти заявляли, фосфор неможливо і небезпечно гасити водою, оскільки при горінні він починає реагувати з водою, внаслідок чого утворюється високотоксичний газ фосфін (PH3), який ще й самозаймається на повітрі. Хіміки наголошували, що Фосфор необхідно було гасити піною або піском.