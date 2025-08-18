Президент США заявив, що Україна і Росія хочуть закінчити війну.

Усі воліли б припинення вогню перед встановленням міцного миру, але в останніх шести війнах, які Білому дому вдалося зупинити, цього не відбувалося, заявив президент США Дональд Трамп. Також він зазначив, що за тиждень-два можна буде подивитися, чи вдасться закінчити війну в Україні, адже обидві сторони цього хочуть.

"Наразі цього [режиму тиші] не відбувається, але президент України Володимир Зеленський і Путін можуть обговорити це трохи докладніше. Я не впевнений, що це обов'язково. Зробити це [досягти угоди] можна і під час війни. Але, з іншого боку, я б хотів припинення вогню - адже воно відразу зупиняє вбивства", - наголосив американський лідер на зустрічі з європейцями.

При цьому Трамп вважає, що мирна угода за підсумками минулих зустрічей - "цілком досяжна мета".

Наступним кроком, за його словами, має стати тристороння зустріч.

"Я з нетерпінням чекаю роботи і відмінного результату. Сьогодні ми збираємося присвятити багато часу обговоренню - і для нас справді велика честь, що ви [лідери Європи] приїхали", - зазначив Трамп. І додав, що під час їхньої зустрічі мають бути вирішені практично всі питання, включно з питанням безпеки.

У разі успіху переговорів, як зазначив президент США, Росія може зробити низку "позитивних кроків". Наприклад, "негайно" передати Україні тисячу військовополонених.

Останні заяви Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський повинен погодитися на деякі умови Росії, за словами американського президента. Зокрема, Трамп вважає, що для закінчення війни, Україні варто віддати Крим Росії та погодитися, що вступу до НАТО ніколи не буде.

Крім того, Трамп наполягав на тому, що досягти мирної угоди з Росією вийде і під час бойових дій. "Ми можемо укласти угоду, спрямовану на мир, поки вони воюють", - заявив він.

