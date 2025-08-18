Вони говорили про гарантії в дусі Статті 5 Північноатлантичного договору.

Європейські лідери, виступаючи слідом за президентом США Дональдом Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським перед початком перемовин, наголосили на гарантіях безпеки України. Про це пише Clash Report.

"Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша з них - гарантії безпеки: як бути впевненими, що це не повториться. Це основна умова будь-якого світу", - заявила прем'єр Італії Джорджа Мелоні.

Вона подякувала Трампу за зміни в позиції Росії.

"Спасибі, Дональде, я думаю, дуже важливо, що через три роки, коли ми не бачили бажання Росії припинити війну, тепер ми бачимо зміни завдяки вам. Ми почнемо обговорення з пропозиції, схожої на модель статті 5 НАТО", - додала Мелоні.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що щоб отримати міцний мир, потрібні гарантії безпеки, і вони "всім потрібні".

"Йдеться про безпеку не тільки України, а й усієї Європи, зокрема Британії... Я думаю, за правильного підходу ми сьогодні зможемо домогтися реального прогресу, особливо в частині гарантій безпеки чогось у дусі "п'ятої статті", - сказав британський прем'єр Кір Стармер.

Варто зазначити, що п'ята стаття статуту НАТО - це стаття, зміст якої прийнято коротко викладати як зобов'язання членів альянсу сприймати напад на одного з них як напад на всіх.

Гарантії безпеки для України

Видання The Wall Street Journal писало, що Велика Британія і Франція заявили, що можуть розгорнути війська в західній частині України в рамках "сил безпеки", якщо буде досягнуто мирної угоди, щоб запобігти майбутній російській агресії. Але вони давно хочуть обмеженої ролі США.

Військові аналітики вважають, що така роль не вимагатиме введення американських військ на територію України, однак може включати непряму підтримку, таку як готовність винищувачів ВПС США за межами України, надання силам Європи систем ППО американського виробництва, польоти дронів над Україною з-за меж країни, надання військової розвідки та транспортування європейських солдатів, а також обладнання на американських літаках.

