Кореспондентка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на джерело, яке брало участь у зустрічі європейців із президентом України Володимиром Зеленським в українському посольстві сьогодні вдень, повідомляє, що лідери країн ЄС не очікують, що сьогоднішні перемовини закінчаться призначенням дати тристороннього саміту США, України та Росії. Про це вона написала в соцмережі X.

Приведемо низку тез, про які повідомило їй її джерело в українському посольстві.

"Мені сказали, що сьогодні не очікується, що буде призначено дату тристороннього саміту, але сьогоднішній день буде успішним, якщо Зеленський проведе реалістичні переговори про територіальні поступки", - зазначила журналістка.

За її словами, ніхто не очікує, що Зеленський відвезе в Україну версію карти президента РФ Володимира Путіна, але йому потрібно обговорити, від чого він може відмовитися, а що для нього критично важливо зберегти.

"Отримання ясності з приводу гарантій безпеки і того, який вигляд вони матимуть, полегшить Зеленському завдання з "продажу" цього рішення у себе вдома. На запитання про те, що наскільки довго це затягнеться, мені відповіли, що США відчувають, що за цим стоїть політична енергія, світло наприкінці тунелю, і хочуть домогтися цього зараз, але розуміють, що це не відбудеться миттєво. Швидше "тижні, а не місяці" - і Україна це розуміє", - написала вона.

США і європейці "делікатно" висловили свої пропозиції щодо території, але вони також усвідомлюють, що Зеленський має повернутися з цим і опрацювати це у своїй системі - "потрібно повернутися із зустрічною пропозицією". Хайнріх пояснила:

Я запитала, як Зеленський підходить до цього з огляду на конституційну вимогу України щодо проведення національного референдуму з територіальних змін - мені відповіли, що загальне ставлення до цього питання таке, що нам дали зрозуміти, що "це ваша проблема", тобто Зеленський має сам вирішити та впоратися з цим. Що стосується території з корисними копалинами, яка перебуває під контролем Росії, то, по суті, якщо Америка має частку в цій землі, це саме по собі є гарантією безпеки - в їхніх інтересах зробити так, щоб це спрацювало.

За її словами, європейці вважають, що гарантії безпеки - це дуже і дуже важливо, і хочуть їх захистити і зберегти - почасти тому вони всі так прагнуть бути тут сьогодні. Вони також хочуть допомогти Зеленському впоратися з цим складним завданням, тому що "ризик того, що Зеленський скаже щось не те, дуже великий".

Вони вважають, що обговорення гарантій безпеки не призведе до створення повноцінного плану безпеки сьогодні, але вони хочуть чітких наступних кроків, над якими можна працювати, "принципового зобов'язання з боку коаліції охочих, США, виробленого спільно з українцями".

При цьому є певне розуміння того, що США мають законодавчо закріпити це, щоб забезпечити його дію в майбутніх адміністраціях.

Білий дім також вважає важливим прийняття Путіним гарантій безпеки - їхня позиція полягає в тому, що "тепер ми повинні наповнити це змістом".

Зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський заявив, що відкритий для проведення виборів у країні, на чому раніше наполягали представники адміністрації США. Однак для цього в Україні має спочатку настати повноцінний мир.

Трамп залишив відкритою можливість участі США в гарантуванні безпеки Києва, незалежно від того, які гарантії нададуть Вашингтон і європейські столиці.

